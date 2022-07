Gebäudesanierung Bund will mehr Geld für Gebäudesanierung bereitstellen – und Fördersätze für Wärmepumpen kürzen

Die Änderungen bezüglich der Sanierungen sollen bereits am Mittwoch im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht werden und am Donnerstag in gestufter Reihenfolge in Kraft treten. Vom 28. Juli an gelten demnach neue Förderbedingungen bei Komplettsanierungen und der noch laufenden Neubauförderung und ab dem 15. August neue Förderbedingungen bei Einzelmaßnahmen der Sanierung.