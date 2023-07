Gedenken an 20. Juli 1944 Pistorius mahnt wehrhafte Demokratie an

20. Juli 2023 | Quelle: dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) im Ehrenhof des Bendlerblocks vor dem Gedenkkranz. Die Feierstunde erinnert an den 79. Jahrestag des Attentats- und Umsturzversuchs gegen Hitler. Bild: Bild: dpa

Am 79. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die beteiligten Frauen und Männer als Vorbilder gewürdigt. Sie seien damals ihrem Gewissen gefolgt und hätten sich trotz geringer Erfolgsaussichten mutig und entschlossen gegen das Unrecht gestellt, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung im Ehrenhof des Bendlerblocks in Berlin. Ihr Handeln sei auch für heutige Generationen Mahnung und Verpflichtung, dass von Deutschland niemals wieder Unrecht ausgehen dürfe.