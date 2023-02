Gedenken in Hanau Faeser: Noch viel Handlungsbedarf gegen Rechtsextremismus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht auf dem Hanauer Hauptfriedhof mit dem Vater eines der Opfer. Bild: Bild: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland noch viel Handlungsbedarf. Bei einer Gedenkveranstaltung für die neun Opfer des rassistischen Anschlags vor drei Jahren in Hanau sagte die SPD-Politikerin, es sei wichtig, aus dieser Tat Konsequenzen zu ziehen „und auch nicht Ruhe zu geben”. Der Täter habe versucht, die Opfer zu Fremden zu machen, „aber das waren sie nicht”, sagte die Ministerin, die in Hessen auch SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober ist.