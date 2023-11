Gedenken Volkstrauertag: Prinzessin Victoria betont Völkerrecht

19. November 2023 | Quelle: dpa

Die schwedische Kronprinzessin Victoria spricht bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag. Bild: Bild: dpa

Bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag in Berlin hat Schwedens Kronprinzessin Victoria an das Leid durch den Krieg in der Ukraine und den Konflikt in Nahost erinnert. „Die Stimmung in der Welt ist so eisig wie seit langem nicht mehr”, sagte sie bei ihrer Rede. Die Gedenkstunde wurde von Musik begleitet, junge Frauen aus der Ukraine, Frankreich und Schweden sprachen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Regierungsvertreter waren anwesend.