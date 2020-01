Gedenkfeier in Auschwitz Polens Präsident Andrzej Duda warnt vor Verzerrung der Geschichte

75 Jahre nach der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau sind am Montag Delegationen aus rund 60 Ländern und Organisationen sowie 200 Überlebenden zu einer Feierstunde in dem ehemaligen Konzentrationslager zusammengekommen. In Berlin wurde ebenfalls an die Befreiung des Konzentrationslagers erinnert. Feierstunden gab es zudem in Paris und in Estlands Hauptstadt Tallinn.