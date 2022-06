Gefährdete Energieversorgung Der Habeck-Plan wackelt bedenklich

Zwei Monate später, beim WirtschaftsWoche-Interview im Mai, klingt der Grüne dann schon differenzierter. Nüchterner. Und vorsichtiger. Deutschland könne schon in diesem Winter unabhängig von russischem Gas sein, sagt er. Diese Prognose macht dann Schlagzeilen. Allerdings knüpft der Minister die Erfüllung dieser Hoffnung selbst an einige harte Bedingungen: „Wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir deutlich an Energie sparen, können wir im Fall eines Abrisses der russischen Gaslieferungen einigermaßen über den Winter kommen“, sagt Habeck eben auch. Wenn, wenn, wenn.



Und gerade sieht es eher so aus, als ginge der Plan nicht auf. Die vielen Risiken drohen sich zu materialisieren, die Chancen schwinden. Dem Standort Deutschland droht akute Energiearmut. Dass Russland seit einigen Tagen unter fadenscheinigen Argumenten den Gasfluss über die Pipeline Nord Stream 1 drosselt, ist wohl nur der Anfang. Die Speicher können seitdem jedenfalls nicht in dem Tempo befüllt werden wie erhofft, die nötigen Mengen müssen erst anderweitig (und extrem teuer) beschafft werden.