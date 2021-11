„Gefährliche Belastungsprobe“ Das droht der Wirtschaft, wenn die Babyboomer in Rente gehen

Innerhalb einer Woche warnen gleich zwei ausführliche Studien davor, dass eine Bevölkerungsgruppe für die deutsche Wirtschaft zum Wohlstandsrisiko werden könnte: die Babyboomer. Menschen also, die in den geburtsstarken Jahrgängen Mitter der Fünfziger- und bis Ende der Sechzigerjahre auf die Welt kamen. Und Menschen, die in den kommenden Jahren in Rente gehen. Ende vergangener Woche legte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln vor: 326.000.000.000 Euro. So viel Geld steht laut Michael Hüther, dem Direktor des Instituts auf dem Spiel, wie er der „Bild“-Zeitung erzählte. „Besonders das Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt wird hauptsächlich zwischen 2025 und 2035 die Entwicklung von Wachstum und Lebensstandard in Deutschland erheblich bremsen, wenn es nicht gelingt, die Arbeitsproduktivität sehr deutlich zu erhöhen“, heißt es in einer Studie von Hüthers IW.