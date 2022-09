Gefahr für wichtigen Wirtschaftszweig Warum die Tourismusbranche einen Rettungsring braucht

3. Mit Flexibilität gegen Fachkräftemangel: Der Fachkräftemangel wächst sich aktuell zu einem existenzbedrohenden Problem aus. Ungünstige Arbeitszeiten abends oder auch am Wochenende, nicht allzu üppige Bezahlung, all das ließ gerade junge Leute einen Bogen machen um die Berufe Restaurantfachfrau, Koch oder Busfahrerin. Corona hat diesen Mangel verschärft. Viele Beschäftigte sind in krisensichere Arbeitsverhältnisse abgewandert. Gekürzte Öffnungszeiten für Restaurants, gestrichene Zusatzangebote in Hotels und ausgedünnte Fahrpläne sind die Folge. Natürlich ist die Branche selbst aufgerufen, mehr junge Leute für die Ausbildung zu begeistern sowie ein flexibles und wertschätzendes Arbeitsklima zu schaffen. Aber auch die Bundesregierung muss flexible Ansätze verfolgen. Ein Beispiel: Warum hat die Bundesregierung nicht Überstunden, die für das Sicherheitspersonal an Flughäfen in der Sommer- und Ferienzeit anfielen, steuerfrei gestellt. Kein schlechter Anreiz, für den es kein kompliziertes Genehmigungsverfahren gebraucht hätte. Chance vertan.