Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt „Wir sollten uns auf die Menschen konzentrieren, die die Wirtschaft braucht“

In Dänemark sollen bereits 77 Prozent der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten. Das zeigt eine Auswertung des Migrationsforschers Dietrich Thränhardt. In Polen und Tschechien sind es demnach zwei Drittel, in den Niederlanden und Großbritannien die Hälfte. Auch wenn die Zahlen wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen mit Vorsicht zu genießen sind: Kommen wir 2024 an diese Quoten ran?

Richtig ist: Man muss bei den Zahlen vorsichtig sein. Wir sind jetzt dabei, uns anzusehen, was wir von diesen Ländern lernen können, aber auch wie diese Quoten zustande kommen. Ich will verstehen, welche Zahlen hier verglichen und wie diese genau berechnet werden. Schon jetzt lässt sich sagen, dass hier in Europa mindestens Äpfel mit Birnen, wenn nicht sogar eher mit Tomaten verglichen werden.