Geflüchtete aus der Ukraine Kosten pro Flüchtling 4000 Euro – Erstattung: 875 Euro

Es mag unbewusst gewesen sein, in welcher Reihenfolge sich Hubertus Heil an all jene wandte, die sich derzeit am stärksten um Geflüchtete aus der Ukraine kümmern. Und doch wirkten seine Worte aufschlussreich: Er wolle sich bedanken, sagte der Bundesarbeitsminister (SPD), bei den vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die sich der großen Aufgabe zuwendeten, mit den schutzbedürftigen Menschen anständig umzugehen.