Geflüchtete: Deutschland ist 2022 wieder Spitzenreiter bei Asylanträgen

Deutschland bleibt auch in diesem Jahr Spitzenreiter in der Europäischen Union bei Asylanträgen. Das geht aus einem vertraulichen „Situationsbericht“ zur Migration und Flüchtlingslage (Nummer 329, publiziert am 14. Dezember 2022) der EU-Kommission hervor, wie die Zeitung „WELT“ am Samstag laut einem Vorabbericht schreibt.