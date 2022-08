Gegen den Arbeitskräftemangel Fast drei Viertel der Deutschen lehnen die 42-Stunden-Woche ab

Schlangen an den Flughäfen, zur besten Ausgehzeit geschlossene Restaurants, der Handwerkertermin erst in zehn Wochen: Selten hat sich der Mangel an Arbeitskräften so spürbar für so viele Menschen gezeigt. In den kommenden Jahren wird das Problem sich noch verschlimmern: Das Statistische Bundesamt erwartet 2035 nur noch knapp 48 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter – das sind mehr als 3,6 Millionen Personen weniger als 2020.