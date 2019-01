Gehackte Accounts sofort sperren Barley nimmt Internetplattformen in die Pflicht

Zuletzt wurden personenbezogene Daten von Hunderten deutschen Politikern und Prominenten ins Internet gestellt. In die Kritik geraten ist daraufhin vor allem das Bundesamt für IT-Sicherheit. Fünf Tage nach Bekanntwerden des massenhaften Daten-Diebstahls werden am Dienstag Neuigkeiten zu den Ermittlungen erwartet. Innenminister Horst Seehofer will sich am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) vor der Hauptstadtpresse äußern. Zuvor hatte der CSU-Politiker betont, er werde die Bevölkerung „nur mit belastbaren Fakten und nicht mit Vermutungen“ informieren. Neben ihm auf dem Podium sollen der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, und der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, sitzen.