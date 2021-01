Gehaltsabrechnung im Januar Soli & Co.: Wo der Staat 2021 an der Geldschraube dreht

Steuern hoch oder Steuern runter – und wenn ja, für wen? Diese Fragen sind seit Beginn der Coronakrise in aller Munde. Die einen fordern weniger Steuern für Unternehmen, die anderen mehr für Vermögende. Beschlossen wurde für 2021 nichts davon. Stattdessen greift eine der größten Steuersenkungen des gesamten Jahrzehnts: Für die meisten Bürger fällt der Solidaritätszuschlag weg. An anderer Stelle jedoch greift der Staat den Menschen im kommenden Jahr auch in die Tasche.