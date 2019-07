Gehaltstransparenz „Es bedarf präziserer Regelungen für die Entlohnung von Betriebsräten“

Der CDU-Politiker findet es verwunderlich, dass gerade Arbeitnehmervertreter beim Thema Gehalt nicht stärker in die Offensive gehen. Denn: „Ein großer Teil ihrer Aufsichtsratsvergütung kommt der Hans-Böckler-Stiftung zugute.“ Die Böckler-Stiftung wird vom DGB getragen. Und Betriebsratsvorsitzende sind oft auch im Aufsichtsrat vertreten. Diese Einkünfte müssen sie in der Regel an die Gewerkschaft abtreten. Deshalb könne man die Zahlungen doch ohne Bedenken offenlegen, findet Weiß.