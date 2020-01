Geheimdienst: Staatsanwaltschaft nimmt mutmaßliche chinesische Spione in Deutschland ins Visier

Der Fall ist der erste in den letzten Jahren, in dem es um konkrete Spionagevorwürfe Chinas gegen Deutschland und die EU geht. In Europa und den westlichen Ländern wächst die Sorge um Spionagetätigkeiten Chinas. So fordern die USA und einige Unionspolitiker den Ausschluss des chinesischen Unternehmens Huawei bei dem Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes.