Gehobenes Staatsversagen? Es geht besser, Bürokratie, viel besser!

Es wird deshalb Zeit, die viel geschmähte Bürokratie wieder als das anzuerkennen, was sie im besten Fall ist: ein Standortfaktor, der zählt und den Unterschied machen kann. Bürokratie sei „die demokratische Infrastruktur, die unsere Gesellschaft zusammenhält“, schreiben Claudia Neu, Jens Kersten und Berthold Vogel in ihrem neuen Buch „Politik des Zusammenhaltes“. Und weiter: „Sie ist in einer Demokratie genau so gut, wie die Politik sie lässt.“



Das ist der Punkt: So gut, wie Politik sie lässt. Noch fehlt es an vielem, um die Verwaltung zum Besseren zu transformieren. Die Personalauswahl, kritisieren Experten, ist zufällig und unstrukturiert. Der Kulturwandel, hin zu einer wirklich bürgerzentrierten Arbeit und Gesetzgebung, ist bisher kaum mehr als eine gute Absicht. Zuletzt fehlt es Mitarbeitern wie übergeordneter Politik an Ehrgeiz, den Apparat spürbar kreativer, agiler, innovativer zu machen.