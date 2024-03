Geld per Post Warum das Robert Koch-Institut Hunderttausende von Euro verschenkt

Den Fünf-Euro-Schein erhält laut RKI jeder dieser 180.000 Menschen mit der Einladung per Post. Das allein macht schon 900.000 Euro, die das Institut verschenkt. Denn den Geldschein kann jeder behalten, auch wenn er nicht mitmachen will. Dazu kommen weitere zehn Euro für jeden, der tatsächlich an der Studie teilnimmt. Dann würde das RKI also bis zu 2,7 Millionen Euro dafür ausgeben, um Menschen zur Teilnahme an der Studie zu bewegen.