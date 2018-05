Die Inflation ist viel stärker als behauptet

In der Eurozone liegt die Inflationsrate sogar noch deutlich niedriger, wie das Statistikamt Eurostat mitteilt. Sie fiel auf 1,2 Prozent im April gegenüber 1,3 Prozent im März. Die EZB sieht sich dadurch in der Pflicht, die Inflation anzuheizen. Dabei hat die EZB über Wertpapierkäufe seit 2015 bereits weit mehr als zwei Billionen Euro in das Finanzsystem gepumpt. Und trotzdem ist der von den Währungshütern als ideal für die Konjunktur angestrebte Wert von knapp zwei Prozent noch immer nicht in Sichtweite. Die EU-Kommission geht in ihren jüngsten Vorhersagen davon aus, dass die Inflationsrate im laufenden und auch im nächsten Jahr mit 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent weiter unter dem EZB-Ziel bleiben wird.