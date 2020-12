Geldpolitik der EZB Wie kommen Sie bloß aus dieser Sackgasse, Frau Lagarde?

So kaufte die EZB zwischen März und September dieses Jahres 25 Prozent mehr italienische Staatsanleihen als es dem Anteil des Landes am Eigenkapital der EZB entspricht. Für Spanien lag die Übergewichtung bei elf Prozent, für Belgien bei sieben, für Frankreich bei drei Prozent. Insbesondere beim Kaufprogramm für Staatsanleihen (PSPP), das die EZB schon vor der Corona-Krise aufgelegt und bei dem sie sich verpflichtet hatte, die Anleihen der Staaten gemäß deren Anteilen am EZB-Kapital zu kaufen, sind die Abweichungen eklatant. So liegt die Bevorzugung italienischer Anleihen nach Berechnungen des ZEW beim PSPP bei 45 Prozent, die Übergewichtung französischer Anleihen bei 48 Prozent. Deutsche Anleihen hingegen werden beim PSPP um 46 Prozent untergewichtet.