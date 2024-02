Geldpolitik: Die Bundesbank rutscht in die roten Zahlen

Denn die Inflationsrate in der Eurozone übersprang bereits im Jahr 2021, also bevor der Ukraine-Krieg die Energiepreise in luftige Höhen trieb, die von der EZB angepeilte Zielmarke von 2,0 Prozent. Kritische Beobachter warnten damals, auf die Eurozone rolle eine Inflationswelle zu. Doch die EZB stellte sich taub. Statt ihre Anleihebestände abzubauen und den Banken Liquidität zu entziehen, kauften die Notenbanker munter weiter Anleihen und pumpten die Einlagen der Banken auf. Ganz so, als gälte es, eine Mega-Deflation zu verhindern.