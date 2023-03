Geldpolitik: Die Bundesbank rutscht in die roten Zahlen

Dass sich der Nettozinsertrag, der wichtigste Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung der Notenbank, im vergangenen Jahr dennoch um rund 1,4 Milliarden Euro auf vier Milliarden Euro verbessert hat, war der vergleichsweise günstigen Ertragssituation in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres zu verdanken. Damals mussten die Banken auf ihre Einlagen bei der Bundesbank noch Strafzinsen in Höhe von 0,5 Prozent an die Notenbank zahlen. Mit der Zinswende im Sommer veränderte sich das schlagartig. Seither hat die EZB den Zins für die Einlagen der Geschäftsbanken bei den nationalen Notenbanken um 300 Basispunkte auf nunmehr 2,5 Prozent angehoben. Statt Zinsen von den Banken zu kassieren, muss die Bundesbank nun Zinsen an die Institute zahlen. Bei den Banken ist der Geldregen nach all den Jahren mit Strafzinsen und flacher Zinsstrukturkurve ein Grund für steigende Gewinne.