Geldpolitik Halte die Zinszügel straff, liebe EZB!

Und so lieferten die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag exakt das, was die Märkte erwartet hatten: Sie ließen die Leitzinsen unverändert. Allerdings heißt das nicht, dass das Treffen bedeutungslos für die Märkte gewesen wäre. Denn diese suchen derzeit händeringend nach Orientierung, was die künftige Zinsentwicklung betrifft.