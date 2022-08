Geldwäsche Lindner will Gangsta's Paradise gleich mit drei neuen Behörden bekämpfen

Drittens will Lindner mit einer Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht die Aktivitäten der vielen kleinen, insgesamt 300 Minibehörden in den Ländern koordinieren, die bisher den Nichtfinanzsektor mehr schlecht als recht kontrollieren. So sind in einigen Bundesländern Standesbeamte nebenher für Meldungen von Gebrauchtwagenhändlern, Juwelieren oder Galerien zuständig. Mit dem erwartbaren Ergebnis nahe null. Die bisherige Geldwäschebekämpfungseinheit FIU, die seinerzeit von Schäuble vom Bundeskriminalamt an den Zoll angegliedert wurde und seither mit ständigen Versäumnissen von sich reden macht, soll in diese Struktur integriert werden. Dazu verspricht das Ministerium, man wolle „die besten Ermittler ausbilden“. Insgesamt soll die Kopfstärke der Geldwäschebekämpfer auf 1000 Personen ansteigen und sich damit gegenüber heute ungefähr verdoppeln.