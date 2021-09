Geldwäsche-Sondersitzung Herr Scholz und die gefährliche Leiche

Es war ein zähes Gezerre zwischen dem Finanzausschuss und dem Finanzministerium. Die Bundestagsabgeordneten bestanden auf einer Teilnahme des Ministers, das Ministerium blockte. Sondersitzung am Montag um 11 Uhr? Schlecht wegen Wahlkampfterminen! Dann 10 Uhr? Geht wirklich nicht! Sitzung schon am Freitag davor? Auch nicht! Frust und Ärger stiegen, am Ende diktierten die Parlamentarier als Termin Montag, den 20. September 2021 um 10 Uhr. Daraufhin das Ministerium: Olaf Scholz nimmt aber nur per Videoschalte teil.