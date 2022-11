Geldwäsche-Spezialeinheit FIU Deutschlands oberster Geldwäschebekämpfer sollte zurücktreten!

Es ist offensichtlich, dass bei der FIU ein solches Organisationsversagen vorliegt. Es türmen sich die Probleme, die es der Behörde unmöglich machen, ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen: Es mangelt an ausreichend qualifiziertem Personal, an der IT-Ausstattung, an sachgemäßen Bearbeitungsprozessen, an Transparenz, an Datenzugriffen, ja an einer klaren Strategie. Für diese Probleme sind nicht die Mitarbeiter, sondern die FIU-Führung verantwortlich.