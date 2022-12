Geldwäsche-Spezialeinheit FIU Die Geldwäsche-Spezialeinheit schwieg – und gerät jetzt ins Zwielicht

Die Bundesrepublik gilt seit Langem als Geldwäsche-Mekka, jedes Jahr sollen Kriminelle viele Milliarden in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen. Wenig verwunderlich: In ihrer im Juni abgeschlossenen Untersuchung machte die FATF etliche Mängel in der hiesigen Geldwäsche-Abwehr aus. So gebe es Probleme dabei, Informationen über Geldwäschefälle zu sammeln, zu analysieren und an Polizei und Staatsanwaltschaften weiterzureichen – Aufgaben, die in den Zuständigkeitsbereich der FIU (Kurzform für Financial Intelligence Unit) fallen. Doch selbst die FATF-Prüfer wussten bei Publikation ihres Berichts nicht, wie gravierend die Mängel sind.