Geldwäsche-Spezialeinheit FIU: Dieses Gutachten könnte Olaf Scholz in Bedrängnis bringen

Dieses Problem hat der FIU viele Kritiker eingebracht, die das Wyman-Gutachten bestärken dürfte: Offenbar behindern IT-Mängel die Spezialeinheit bei der Arbeit. So kommen die Berater zu dem Schluss, die Behörde müsse „Maßnahmen in der bestehenden technologischen Infrastruktur zwingend prüfen“ und „die Erneuerung der IT-Landschaft entsprechend priorisieren“. Durch so entstehende „Produktivitätsgewinne können und müssen perspektivisch“ mehr Mitarbeiter die „werthaltigen“ Geldwäschefälle bearbeiten. Dann könne die FIU „ihre Kernaufgabe besser ausfüllen“. An einer anderen Stelle schreiben die Wyman-Experten: Es gebe „ein zeitlich limitiertes Fenster vor IT-Erneuerung“, um andere von ihnen gemachte Verbesserungsvorschläge umzusetzen.