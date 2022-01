Gelingt so die Energiewende? Weniger Windenergie aus der Nordsee – aber Anteil am Windstrom steigt

Für Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens zeigen die Daten, dass ein forcierter Ausbau der Windenergie auf See (Offshore) für die Versorgungssicherheit und eine erfolgreiche Energiewende dringend nötig ist. Der auf See gewonnene Strom zeige sich als „stabilisierender Faktor in windschwachen Jahren“, sagte Meyerjürgens. „Offshore generieren wir im Durchschnitt rund doppelt so viele Volllaststunden wie onshore und können somit Flauten an Land teilweise kompensieren.“ Allerdings gab es 2021 erstmals seit vielen Jahren keine neuen Windenergieanlagen auf See. „Daher begrüßen wir die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dem Ausbau auf See künftig Priorität einzuräumen und dabei Ko-Nutzungen und grenzüberschreitende Projekte zu stärken.“