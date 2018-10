Gemeinsamer Appell Frühere SPD-Chefs warnen vor neuem atomaren Wettrüsten

In dem Appell „Kein Wettrüsten“ kritisieren sie, dass Trump den INF-Vertrag mit Russland zum Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen in Europa kündigen will. Eine Eskalation werde damit wahrscheinlicher, fürchten sie. Der Appell liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Er erscheint an diesem Samstag im „Tagesspiegel“.