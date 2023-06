Gen Z im Bundestag Wie junge Menschen ihren Alltag in der Politik erleben

Das Thema Social Media ist ihr besonders wichtig. Sie lehnt sich leicht vor und gestikuliert. Fester will die Menschen aufklären. Sie will die Leute mitnehmen. Insbesondere auf Instagram ist die 25-Jährige aktiv. Hier eine Story über ihre Plakatkampagne zur Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreisbüro. Dort ein Beitrag, der erklärt, was das Patriarchat ist. Zwischendrin ein lustiges Video mit ihren Mitbewohnerinnen. Politik, aber eben für die jungen Leute.