Gen Z im Bundestag Wie junge Menschen ihren Alltag in der Politik erleben

Dass die jungen Politikerinnen nicht in die Stereotypen klassischer Politikkarrieren passen, bekommen sie im Alltag häufiger gespiegelt. So sorgen Sicherheitskontrollen an den Eingängen der Parlamentsgebäude immer mal wieder für Schwierigkeiten. So jung und schon Abgeordnete? Eine Sicherheitsbeamte an der Bundestagspforte telefonierte einmal mit der Polizeistelle, um sicherzustellen, dass Vontz wirklich Abgeordnete sei. Und auch Fester kennt diese Zwischenfälle selbst nach anderthalb Jahren Mandat noch: „Dabei besitze ich eine große Reichweite und habe auch schon einige mediale Aufmerksamkeit abbekommen. Trotzdem fragt mich das Sicherheitspersonal oder ältere Abgeordnete manchmal, wo ich denn hingehöre oder wessen Praktikantin ich sei.“