Generaldebatte Bundestag als politischer Boxring: Scholz geht auf Merz los

31. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz betrachtet die Beschäftigungspolitik der Ampel-Koalition als vollen Erfolg. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den viel kritisierten Kurs der Ampel-Regierung im Bundestag auf ganzer Linie verteidigt und Oppositionsführer Friedrich Merz frontal attackiert. In der Generaldebatte der Haushaltsberatungen am Mittwoch warf der Kanzler dem CDU/CSU-Fraktionschef in einer kämpferischen Rede vor, sich mit seiner Aufkündigung eines „Deutschlandpakts” mit der Regierung aus der Verantwortung zu stehlen. „So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.”