Generaldebatte Merkel warnt vor Nationalismus und kämpft für Migrationspakt

Sie verteidigte in diesem Zusammenhang vehement den in der Union umstrittenen UN-Migrationspakt. Gerade wegen des Austritts Großbritanniens müsse die EU-Zusammenarbeit verstärkt werden, forderte SPD-Chefin Andrea Nahles. Die Opposition übte dagegen scharfe Kritik an der Regierungspolitik. Sie betreibe reine Selbstbeschäftigung, kritisierten Redner etwa von AfD und Grünen.