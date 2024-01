Generaldebatte Mit ihrer AfD-Kritik machen es sich Kanzler und Oppositionsführer beide zu einfach

Friedrich Merz klagt in seiner Rede lieber über einen vermeintlich zu geringen Abstand zwischen Löhnen und Bürgergeld, Olaf Scholz brüstet sich mit der Einführung des Mindestlohns. Beide haben Recht und vergessen zugleich: Es gibt viele Menschen, die fleißig arbeiten und trotzdem nur wenig Geld am Ende des Monats übrighaben – denn Arbeit wird in Deutschland so hoch besteuert wie in wenig anderen Ländern. Was passiert da?