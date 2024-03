Generationenkapital Das bedeuten die Pläne für Rentner

05. März 2024 , aktualisiert 05. März 2024, 11:34 Uhr | Quelle: dpa

Senioren gehen durch die Leipziger Innenstadt. Bild: dpa Bild:

Die Regierung will Milliarden für die Rente in den Aktienmarkt stecken. Mit den Erträgen sollen die Beiträge stabilisiert werden. So hoch ist derzeit die Rente und so sollen Rentner profitieren.