Gentechnik Klöckner will gegen Einschränkungen neuer Gentechnik angehen

BerlinAgrarministerin Julia Klöckner will gegen Einschränkungen neuer gentechnischer Methoden angehen. „Wir müssen eine Debatte führen, die wissenschaftsbasiert ist und nicht nach Stimmungen geht“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch Reuters. „Die klassische grüne Gentechnik mit CrisprCas in einen Topf zu werden, halte ich für sachlich falsch.“ Ob es zu Gesetzesänderungen komme, werde man sehen. Die Debatte sei noch nicht beendet.