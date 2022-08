Geopolitik Memo ans Management: Die Zeiten einer globalisierten Wirtschaft sind vorbei

Streben einzelne Regionen und Staaten ökonomische Souveränität beispielsweise in Bezug auf kritische Infrastrukturen an und ist sowohl der Beschaffungsmarkt als auch der Absatzmarkt von hoher Wichtigkeit für ein Unternehmen, so ist gegebenenfalls die eigene bereits vorhandene Wertschöpfungskette regional zu stärken. Es werden „local-for-local“ – also im sich entkoppelnden Land selbst – diejenigen Rohstoffe und Vorprodukte vor Ort beschafft, die zur lokalen Produktion und Befriedigung der landesspezifischen Marktbedürfnisse erforderlich sind. Dies schafft einen hohen Grad an Autonomie und eröffnet mehrere strategische Handlungsalternativen.