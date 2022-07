Geopolitik Warum der Kanzler nach China reisen sollte

Peking spielt bisher eine unangenehme und unrühmliche Rolle im Ukrainekrieg, sicher. Genauso sicher ist aber auch: Ohne China wird sich kein Problem der Weltpolitik ernsthaft adressieren, geschweige denn lösen lassen. Das gilt, wenn es darum geht, irgendwann den fürchterlichen Krieg zu beenden, es gilt erst recht für die Bekämpfung des Klimawandels. Erst wenn Xi Jinping Wladimir Putin die Unterstützung versagen sollte, wird es eng im Kreml. Und nur wenn China den Pfad der Emissionssenkung einschlägt, werden die Pariser Ziele in Reichweite kommen. Last but not least: ohne stabile Rohstoffversorgung aus China würde es eng für die deutsche Wirtschaft.