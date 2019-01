Georg Cremer und Daniel Stelter Streitgespräch: Wie schlecht geht es uns wirklich?

WirtschaftsWoche: Was schlagen Sie stattdessen vor? Wie sähe ein gerechtes und gleichzeitig finanzierbares System aus?

Stelter: Ich würde es ganz anders machen. Ich wünsche mir eine Rosskur für Deutschland. Ich würde mich von der schwarzen Null verabschieden und auf Kredit in die Zukunft investieren, in Kindergärten, in Schulen, in Infrastruktur aller Art. Im Gegenzug würde ich mich von den untragbaren Rentenversprechen verabschieden, die sowieso nicht gehalten werden können.