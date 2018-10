Georg Pazderski AfD-Vize fordert Bereitschaft seiner Partei zu Koalitionen

BerlinIn der AfD mehren sich angesichts wachsender Umfragewerte Forderungen nach einer Beteiligung an künftigen Regierungen in Bund und Ländern. Eine Partei, die fast ein Fünftel der Wähler vertrete, könne nicht auf Dauer im politischen Abseits stehen, erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende Georg Pazderski in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier.