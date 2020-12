Geplante Abgasnorm Stephan Weil warnt vor Euro 7: „Aus Strukturwandel würden Strukturbrüche“

Niedersachsen ist Anteilseigener am Volkswagen-Konzern, Weil sitzt qua Amt im Aufsichtsrat des Konzerns. Trotz der Kritik an den konkreten Plänen bekennt er sich sowohl zum Ziel des Klimaschutzes als auch zur industriepolitischen Förderung der Batteriezellproduktion: „Eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen ist der Beitrag der Automobilindustrie zum Klimaschutz. Die Automobilindustrie ist die wichtigste europäische Industrie. Wir haben alle gemeinsam ein Interesse daran, dass sie eine gute Zukunft hat. Unser Ziel muss es sein, dass wir in zehn Jahren zurückblicken und feststellen, dass wir enorme Fortschritte im Klimaschutz gemacht haben und es immer noch eine sehr erfolgreiche europäische Automobilindustrie gibt. Da liegt ein hartes Stück Arbeit vor uns“, sagte Weil der WirtschaftsWoche.