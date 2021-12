Geplante Ampel-Reform Hartz-IV heißt bald Bürgergeld – aber was ändert sich wirklich?

Wer in Deutschland Arbeitslosengeld II erhält und etwas Geld hinzuverdient, unterliegt strengen Regeln und der Absurdität der „höchsten Grenzbelastung in Deutschland“. So drückt Maximilian Blömer es aus, Arbeitsmarktexperte am Münchner ifo Institut. Denn jenseits eines Freibetrags von 100 Euro schmälert sich der Hartz-IV-Satz erst um 80, dann 90 Prozent – oder er wird sogar komplett einbehalten. „Gerade mit Kindern kann es sein, dass mehr Brutto- zu weniger Nettoeinkommen führt“, sagt Blömer. Nicht eben das, was Spitzenpolitiker so gern fordern: dass Leistung sich lohnen müsse.