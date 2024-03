Geplante Reformen Alle gegen alle: Der irre Streit um Lindners Anti-Geldwäschebehörde

Die große Koalition allerdings vernachlässigte die hiesige Geldwäsche-Abwehr viele Jahre lang – trotz deren offenkundiger Schwächen. Die einst unter Ägide der Union und der SPD geschaffene Anti-Geldwäsche-Spezialeinheit etwa, die Financial Intelligence Unit, ist zur Skandalbehörde verkommen, haben ihre Mitarbeiter doch viele zehntausend Geldwäsche-Verdachtsfälle verschlampt. Kriminelle hatten deshalb freies Geleit in die hiesige Wirtschaft. Die Ampel-Regierung aber wagte sich an die Probleme heran. Und so legte Lindner jenes Reformpaket vor, das die eigenen Verbündeten nun blockieren.