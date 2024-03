Geplante Reformen Alle gegen alle: Der irre Streit um Lindners Anti-Geldwäschebehörde

Zwar verfüge der Staat schon heute, erklärt Wegner, über Instrumente, um einem Bürger die Gewinne wegzunehmen, die er mit Straftaten gemacht hat. Die hätten jedoch Schwächen. So komme es immer wieder zu Fällen, bei denen die Behörden auf Gelder und Vermögen stießen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Straftaten herrührten. „Aber bisweilen können die Ermittler nicht zur Zufriedenheit eines Gerichts nachweisen, dass Vermögen mit Straftaten stammt, weil dessen Herkunft verschleiert worden ist“, sagt Wegner. So ist das eben bei Geldwäsche.