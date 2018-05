Geplante Steuersenkungen: Berlins Bürgermeister Müller kritisiert Scholz’ Steuer-Vorstoß

Steuermehreinnahmen vor allem in eine kleine Entlastung mittlerer und unterer Einkommen zu stecken, sieht Müller kritisch. „Ganz pauschal halte ich von Steuersenkungen wenig.“ Das Berliner Stadtoberhaupt weiter: „Wir sehen doch die Ungerechtigkeiten an jeder Ecke in unserem Land. Die Arbeitnehmer tragen den Hauptteil der Steuerlast, riesige Vermögen werden unzureichend in die Verantwortung genommen, Amazon & Co. tragen gar nicht oder wenig bei.“