Gerlingen, Rüsselsheim, Friedrichshafen Diese deutschen Städte tragen das größte Klumpenrisiko

Ein Großunternehmen in einer Kleinstadt ist genial, solange die Wirtschaft brummt. Doch in einer Krise leiden diese Standorte ganz besonders. Diese Städte verzeichnen massive Verluste in Gewerbesteuereinnahmen und können im Ernstfall erhöhten Arbeitslosenzahlen ausgesetzt sein, ohne dass eine Vielzahl von anderen Arbeitgebern das auffängt.