Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger Industrie warnt vor Beschränkungen der sachgrundlosen Befristung

Eine neue Studie der RWTH Aachen im Auftrag von Gesamtmetall kommt zu dem Schluss, dass eine Obergrenze von 2,5 Prozent „erhebliche Einschränkungen“ für Firmen zur Folge hätte. Das deutsche Kündigungsschutzrecht gelte im internationalen Vergleich als sehr umfassend. In Kombination mit geringeren Spielräumen bei befristeten Einstellungen drohten „erhebliche Konsequenzen“, so die Studie. Ein Großteil der Betriebe wäre „gezwungen, den Anteil befristeter Beschäftigung deutlich zu reduzieren“.



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Die ganze Geschichte finden Sie hier. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.