Geschichte Berlin: Gericht erlaubt ukrainische Flaggen am 8. und 9. Mai

06. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Das Verbot ukrainischer Flaggen ist – mit den Worten des Gerichts – offensichtlich rechtswidrig», sagt Anwalt Patrick Heinemann, der den ukrainischen Verein Vitsche vertritt. Bild: Bild: dpa

Ukrainische Flaggen dürfen nun doch am 8. und 9. Mai rund um drei Sowjetischen Ehrenmale in Berlin zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren gezeigt werden. Das Verwaltungsgericht Berlin kippte gestern Abend nach „Tagesspiegel”-Informationen ein entsprechendes Verbot.