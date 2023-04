Geschichte Gedenken an Aufstand im Warschauer Ghetto - Steinmeier-Rede

„Wir sehen leider, dass Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassisismus auch in Deutschland zunehmen. Dagegen ein klares Zeichen zu setzen, gerade auch an dieser Stelle, wäre wichtig”, betonte Schuster. „Ich erwarte mir von der Rede des Bundespräsidenten zudem, dass die Bedeutung des selbstbestimmt Jüdischen in der Geschichte und dadurch auch in der Gegenwart klarer wahrgenommen wird.” Schuster begleitet Steinmeier in Warschau, den Duda zu einer Rede eingeladen hatte.